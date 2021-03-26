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В Поволжском православном институте подвели итоги конкурса молодежных СМИ "Мы - будущее России!"

26 марта 2021 14:56
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Работы выполнялись в таких направлениях, как печатное издание, телевидение, радио и интернет СМИ.

24 марта в Поволжском православном институте состоялся очный тур II Регионального открытого конкурса молодежных СМИ "Мы - будущее России!" и подведение итогов Конкурса. В этом году было подано 87 заявок со всей Самарской губернии и 1 заявка - из Ленинградской области. Оценивало работы профессиональное и независимое жюри: Союз журналистов Самарской области, ГТРК "Самара", телекомпания "ЛАДА МЕДИА", газета "Панорама Тольятти", Центр Российского кино в Тольятти.

Работы выполнялись в таких направлениях, как печатное издание, телевидение, радио и интернет СМИ. В течение двух часов участники конкурса, разбившись на команды, работали над версткой первой полосы своего печатного издания, монтировали видео и записывали аудио. В очном туре конкурсе приняло  участие 13 команд: школьные и студенческие медиацентры Самарской области, в том числе команда студенческой газеты Поволжского православного института «Гаудеамус», телестудии «Новый взгляд».

В рамках очного тура состоялся круглый стол на тему: «Социальная ответственность журналиста». Спикерами выступили: исполняющий обязанности ректора Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев и руководитель проекта межрегионального журнала «Первый» Олег Лукьянов.

На подведении итогов и церемонии награждения присутствовали почетные гости: Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России; Олег Владимирович Лукьянов, руководитель проекта межрегионального журнала «Первый»; Ирина Викторовна Денисова, генеральный директор телекомпании «Лада-Медиа», член правления Самарской областной организации Союза журналистов России, заслуженный работник СМИ Самарской области; протоиерей Максим Кокарев, исполняющий обязанности ректора Самарской духовной семинарии; Константин Вадимович Бобылев, член правления благотворительного фона просвещения «Вера»; Наталья Геннадьевна Лизина, директор ООО «Панорама Тольятти»; Ольга Федорова, ведущая, корреспондент ГТРК «САМАРА».

Протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского православного института подчеркнул значимость Конкурса: «Журналист – всегда на передовой». Также отец Димитрий отметил, что общение уже состоявшихся журналистов и молодых ребят, только вставших на медиа путь, очень важно, так как это естественный и важный процесс передачи опыта от одного поколения другому. 

Председатель экспертного совета Конкурса Ирина Владимировна Цветкова, которая также является председателем Самарской областной организации Союза журналистов России,   отметила важность  мероприятия для молодежи: «Слово имеет огромную ценность, мне хотелось бы, чтобы ваше слово объединяло. Слово наше должно нести добро. Не просто так конкурс носит название «Мы – будущее России», вы действительно будущее нашей страны и, глядя на вас, я за наше будущее спокойна». И нельзя не согласиться с тем, что цель медиа – не только доносить информацию, но и объединять человечество, а не разобщать его. 

Ирина Цветкова наградила команду студенческой газеты Поволжского православного института «Гаудеамус» дипломом Самарской областной организации Союза журналистов России за победу в номинации «Сохраняем народные традиции» и вручила ценные подарки нашим студентам. Также Ирина Владимировна вручила удостоверение члена Союза журналистов пресс-секретарю вуза Щербаковой Наталье Анатольевне.  

 Ирина Викторовна Денисова, генеральный директор телекомпании «Лада-Медиа», член правления Самарской областной организации Союза журналистов России, заслуженный работник СМИ Самарской области, учредила специальный приз для телестудии «МоЁж-ТВ», Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга».

Ольга Фёдорова, ведущая, корреспондент ГТРК «Самара» вручила специальные призы телестудии «Рассветъ» из Исаклинского района, телестудии «К.В.А. – медиа Тольятти», телестудии «МоЁж-ТВ».

Олег Владимирович Лукьянов, руководитель проекта межрегионального журнала «Первый» специальным призом отметил редакцию газеты «Епифания», Православная классическая гимназия.

Константин Вадимович Бобылев, член правления благотворительного фона просвещения «Вера», который вошел в состав экспертного совета Конкурса, отметил специальным призом радио Гуманитарного колледжа «Просвещение».

Наталья Геннадьевна Лизина, директор ООО «Панорама Тольятти», отметила специальным призом Ивана Литау из села Орловка. 

Итоги очного тура:

Направление «Телевидение»:

Диплом I степени – медиацентр «Центр притяжения», МБОУ «Школа №93», г.о. Тольятти;

Диплом II степени – медиацентр «SMItana», МБОУДО "ДДЮТ" Тольятти;

Диплом III степени – телестудия «Новый взгляд», АНО ВО «Поволжский православный институт.

Направление «Печатные СМИ»:

Диплом I степени – газета «Вместе», МБОУ «Школа №24», г.о. Самара;

Диплом I степени – газета «Большая перемена», Междуреченская СОШ п.г.т. Междуреченск;

Диплом II степени – газета «София» ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», г.о. Тольятти;

Диплом III степени – газета «Епифания», Православная классическая гимназия г.о. Тольятти.

Направление «Радио»:

Диплом I степени – радио «Просвещение», ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», г.о. Тольятти;

Диплом II степени – радио «72 FM», МБОУ «Школа №72», г.о. Самара

Диплом III степени – радио  Православной классической гимназии г.о. Тольятти.

Направление «Интернет»:

Диплом I степени - медиацентр «SMItana», МБОУДО "ДДЮТ" Тольятти;

Диплом II степени – пресс-центр «Воложка», НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Тольяттинский» при Преображенском кафедральном соборе. 

Так, завершился II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!" в Поволжском православном институте.  Мы надеемся, что этот конкурс станет еще одной нашей доброй традицией! 

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