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В Поволжье прошли ревакцинацию более 3,5 тыс. военнослужащих ЦВО

8 августа 2021 22:41
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В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками международных армейских игр и учений.

В Поволжье прошли ревакцинацию более 3,5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и членов семей от новой коронавирусной инфекции, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками международных армейских игр и учений.

В Центральном военном округе от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей. Перед процедурой проводились обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Видео здесь.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: вакцинация военнослужащие ЦВО

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