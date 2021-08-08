В Поволжье прошли ревакцинацию более 3,5 тыс. военнослужащих ЦВО

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В Поволжье прошли ревакцинацию более 3,5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и членов семей от новой коронавирусной инфекции, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками международных армейских игр и учений.

В Центральном военном округе от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей. Перед процедурой проводились обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции.

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Фото: скриншот видео