В Поволжье хакеры стали чаще атаковать транспортные и ИТ-компании

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МТС RED проанализировала количество DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года. Приволжский федеральный округ, куда входит Самарская область, замыкает ТОП-5 по распределению кибератак в июле-сентябре.



Также именно в ПФО в августе зафиксирована самая длительная DDoS-атака, которая продолжалась 16 часов 57 минут. Среди федеральных округов по распределению кибератак в третьем квартале с большим отрывом лидирует ЦФО, на который пришлось 29% всех киберугроз.

Чаще стали подвергаться кибератакам ИТ-компании и транспортная сфера. Так в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось почти на 60% по сравнению с июлем, а в сентябре – более чем на 40% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций. В транспортной сфере прирост тоже показателен: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в третьем квартале стал и рост количества DDoS-атак.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.

МТС RED – это экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает широкий спектр задач заказчиков в части снижения киберрисков. Портфель MTС RED включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA), повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness). МТС RED также ведет разработку собственных решений в области сетевой безопасности.