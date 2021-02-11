В посёлке Рощинский организована работа мобильного прививочного пункта

154

По поручению Главы региона Дмитрия Азарова проработан вопрос вакцинации жителей поселка Рощинский. Там по графику работает мобильный прививочный комплекс. Осуществляют вакцинацию медработники Волжской центральной районной больницы.

Военнослужащие проходят вакцинацию в военном госпитале, а для гражданского населения поселка организована работа мобильного комплекса.

«При поступлении вакцины организовываем выезд передвижного комплекса и проводим вакцинацию жителей, - рассказал главный врач Дмитрий Лисица. - Вакцинация проводится вакциной ГамКовидВак, или Спутник V, как она называется по-другому. Вакцина показала свою высокую эффективность и безопасность. И у тех жителей, которые уже привиты на территории области, побочные явления в виде небольшого повышения температуры, ломоты в теле отмечалось в очень незначительном проценте случаев».

«Спасибо всем, кто организовал вакцинацию, - поделилась впечатлениями жительница поселка Галина Евдокимова. - Очень удобно, никуда ехать не нужно. И всем медикам спасибо большое от души».

Александр Трифонов, житель поселка Рощинский, не сомневается, что с помощью вакцинации удастся победить пандемию коронавируса. «Считаю, что вакцину надо делать обязательно. И особенно старшему поколению. Почему? Потому что мы, старшее поколение, должны быть здоровыми и оказывать помощь своим детям», - отметил он.

Напомним, вакцинация добровольная и бесплатная. Она проводится по предварительной записи. При поступлении вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно на портале Госуслуг.

Для заявки необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице), раздел «Записаться в лист ожидания».

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства