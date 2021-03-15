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В Исаклинском районе в поселке Сокский от бешенства погибла домашняя собака в частном подворье. Лабораторный анализ патматериала подтвердил опасения владельцев, что животное погибло именно от бешенства.

В поселке Сокский будет установлен карантин на два месяца.

На протяжении 2 месяцев не разрешается проводить выставки с участием домашних кошек и собак, запрещены перевозки или отлов животных.

Это уже 11 случай обнаружения бешенства на территории Самарской области с начала 2021 года.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области напоминают о том, что бешенство – чрезвычайно опасное вирусное заболевание, которое всегда заканчивается смертью больного. Относится к болезням животных, которыми может болеть человек. За всю историю человечества не было ни одного случая выздоровления от бешенства: это абсолютно смертельное заболевание. Заражение человека происходит при попадании слюны больного бешенством животного на повреждённую кожу или слизистые оболочки, а также при укусе.

При укусе необходимо срочно обратиться в лечебное заведение для проведения курса антирабических прививок.

Фото: Россельхознадзор СО