В поселке Гранном восстановили электроснабжение

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Ремонтные работы шли всю ночь и завершились 25 декабря в 9:00, сообщили в региональном МЧС.

Напомним, во вторник, 24 декабря, частные жилые дома в СНТ "Садовый берег" остались без электричества, вероятно из-за аварийного отключения подстанций. К восстановительным работам привлекли ресурсников и сотрудников МЧС.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура. В ведомстве уточнили, что обесточены в эту ночь были около 500 домов.

Председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов отметил, что начиная с 2025 года в регионе начнет работать системообразующая территориальная сетевая организация, пишет Сова.

- В первый же год работы включим в инвестпрограмму сетевиков строительство жизненно необходимых социальных объектов по таким вот СНТ наподобие Гранного, - написал он в своем телеграм-канале.