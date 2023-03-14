В Похвистнево полицейские ищут подростка, который не вернулся домой из школы

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Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего Леонида Л., 14-летнего жителя Похвистнево, который 14 марта в 12:00 ушел из школы на ул. Революционной,139 и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка.

Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 13-14 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие русые.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, меховая шапка и брюки черного цвета, при себе был рюкзак черного цвета со вставками бордового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8(84656)2-34-69, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33

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