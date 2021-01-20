В подразделениях самарских судебных приставов сменились реквизиты

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В подразделениях судебных приставов УФССП России по Самарской области с 01 января 2021 года изменились банковские реквизиты.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области информирует граждан и юридических лиц, имеющих задолженности, о смене банковских реквизитов в подразделениях. С 01 января 2021 года банк получателя: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара; БИК: 013601205; расчетный счет: 03212643000000014200; корр.счет: 40102810545370000036.

Управление ФССП России по Самарской области настоятельно рекомендует исполнять свои финансовые обязательства вовремя. Узнать о наличии задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном Интернет-сайте Управления ФССП России по Самарской области (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip).