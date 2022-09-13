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В Подмосковье врачи успешно прооперировали женщину, которая пострадала от укуса кошки

13 сентября 2022 16:10
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В Балашихинскую больницу обратилась женщина с жалобами на высокую температуру, боль и отек левого плеча.

В Московской области врачи успешно прооперировали женщину, которая пострадала от укуса кошки, пишут "Известия". Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

В Балашихинскую больницу обратилась женщина с жалобами на высокую температуру, боль и отек левого плеча. По итогам диагностики специалисты выявили у пациентки флегмону левого плеча — гнойное воспаление тканей, которое чревато летальным исходом. Выяснилось, что за неделю до обращения к медикам женщина выясняла отношения с кошкой и та укусила ее за плечо, отмечает агентство городских новостей «Москва».

У пациентки началось гнойное воспаление, или флегмона. Бактерии попали в организм через отверстия, оставленные зубами кошки, уточняет Pravda.Ru.

«Флегмона — острое заболевание, быстро распространяющееся, а если имеет место снижение иммунитета, то оно может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Оперативное вмешательство позволяет предотвратить значительное распространение гнойного процесса и развитие общей гнойной интоксикации», — объяснил главврач больницы Михаил Антипов.

Специалисты провели вскрытие и дренирование флегмоны левого плеча. После операции женщине назначили антибактериальную, противовоспалительную и симптоматическую терапии.

В настоящее время пациентку уже выписали. 

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