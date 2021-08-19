В подмосковье появилась интеллектуальная система светового сопровождения пешеходов по переходу

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В подмосковном Красногорске появилась интеллектуальная система светового сопровождения пешеходов. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передают "Известия".

«Комплекс позволяет сделать пешеходов гораздо заметнее для водителей за счет направленной подсветки — светодиодного прожектора и контроллера видеоаналитики», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что как только человек ступает на проезжую часть, система определяет координаты движения пешехода и подсвечивает маршрут на всем пути. Динамическая подсветка позволяет водителю заранее заметить пешехода на переходе и вовремя затормозить.

Фото: mtdi.mosreg.ru/"Известия"