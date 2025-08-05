В ПФО завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

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Отряды Самарской области «Авангард-Самара» и «Десантник ОНТ» показали достойные результаты на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В Приволжском федеральном округе подвели итоги окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Соревнования проходили с 22 по 28 июля 2025 года в Оренбургской области. Здесь собрались 280 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 субъектов ПФО. В «Зарнице 2.0» приняли участие две возрастные категории: 11-13 лет и 18-21 лет. В программу вошло 14 видов состязаний.

Второй год игра проводится в рамках федерального проекта Движения Первых и реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети», а его соорганизаторами выступают Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».

«Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» – это не просто соревнование, это настоящая школа жизни. Ребята учатся работать в команде, помогать друг другу, быть собранными и ответственными. Причём как юноши, так и девушки отлично справляются с задачами военной направленности. Эти навыки точно пригодятся им в будущем: и в жизни, и в профессии», – подчеркнул наставник команды окружного этапа из Республики Марий Эл Александр Яшин.

Окружной этап включал насыщенную образовательную и патриотическую программу: игра «Спецразведка», образовательный курс по условно-военным специальностям, культурно-досуговое мероприятие «Здесь рождается характер», отрядные состязания по огневой подготовке, РХБЗ, инженерному оборудованию и маскировке позиций, выживанию в экстремальных условиях и тактической подготовке.

Отряды из Самарской области «Авангард-Самара» и «Десантник ОНТ» показали достойные результаты в следующих дисциплинах: «Состязания политруков», «Состязание штурмовиков», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Инженерное оборудование и маскировка позиций».

В рамках проекта «Твой Герой» прошел диалог с участниками Специальной военной операции, также были организована экскурсия в Оренбургское президентское кадетское училище и интеллектуальная игра во дворике «Эссен».

Новая «Зарница» получила современное воплощение с использованием новейших технологий и методов подготовки. Под руководством бойцов СВО, которые выступают в роли наставников, подростки знакомятся с основами ориентирования, командной работы и обращения с современным снаряжением.

На церемонии закрытия окружного этапа, которая прошла на территории Оренбургского президентского кадетского училища, лучшие отряды были награждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и памятными подарками.

Фото: пресс-служба проекта «Зарница 2.0»