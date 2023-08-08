В ПФО стартовало голосование за лучше граффити в рамках фестиваля стрит-арта «ФормART»

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Проект вышел на финальный этап – экспертное и народное голосование. Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 17 августа включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз.

Итоги отборочного этапа фестиваля:

— Республика Башкортостан – «Путь знаний» (номер для голосования – «1»);

— Республика Марий Эл – «Проводник» (номер для голосования – «2»);

— Республика Мордовия – «Следуй за знанием» (номер для голосования – «3»);

— Республика Татарстан – «Через тернии к звёздам» (номер для голосования – «4»);

— Удмуртская Республика – «Книга – немой учитель» (номер для голосования – «5»);

— Чувашская Республика – «Учитель» (номер для голосования – «6»);

— Пермский край – «Классика будущего» (номер для голосования – «7»);

— Кировская область – «Знания-космос» (номер для голосования – «8»);

— Нижегородская область – «Мой первый учитель» (номер для голосования – «9»);

— Оренбургская область – «АЗБУКА» (номер для голосования – «10»);

— Пензенская область – «Учиться у природы» (номер для голосования – «11»);

— Самарская область – «Открытие возможностей» (номер для голосования – «12»);

— Саратовская область – «Школа будущего» (номер для голосования – «13»);

— Ульяновская область – «Перевернутый урок» (номер для голосования – «14»).

Прежде чем отдать свой голос, можно познакомиться с процессом создания граффити, а также фото- и видеоматериалами на официальном сайте Фестиваля: formartpfo.ru . Итоговый результат будет определен суммой мест из трех таблиц – экспертной, общественного голосования жителей своего региона и голосов жителей из других регионов.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа: финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.

Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч, III-го – 100 тысяч рублей, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в г. Кирове в 2024 году.

Напомним, что участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт-художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации. Тема Фестиваля 2023 — «Сила знания».

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.