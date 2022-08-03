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В ПФО начались юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

3 августа 2022 17:35
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Олег Машковцев поздравил участников с началом сборов от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

3 августа 2022 года в Пензе состоялась торжественная церемония открытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, руководители правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и руководство Пензенской области и г. Пензы.

Олег Машковцев поздравил участников с началом сборов от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

«Военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства. Окружной общественный проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года и по праву завоевал популярность у ваших сверстников. Пройдя муниципальные и региональные отборы, вы заслужили право участвовать в окружных сборах и доказали свою высокую мотивацию к служению Отечеству», – говорится в поздравлении. Олег Машковцев также поприветствовал команду из Донецкой Народной Республики, участвующую в сборах. Он также отметил, что данный проект давно зарекомендовал себя как действенно хороший инструмент для подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах.

«Мы сейчас уже видим результаты деятельности проекта – он стал кузницей кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардии. Многие ребята, которые в 2013 году также стояли на плацу и начинали проект «Гвардеец», сейчас носят на плечах офицерские погоны, – дополнил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. – В этом году мы впервые за историю «Гвардейца» принимаем все 14 команд Приволжского федерального округа, а также команду Донецкой народной республики. Сегодня на плацу стоят 300 человек – это лучшие представители движения юнармейского движения Приволжского федерального округа и Донецкой народной республики».

От Самарской области возможность пройти курс военной подготовки и показать командный дух в спортивных соревнованиях военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» получили двадцать ребят из Большеглушицкого и Красноармейского районов, Похвистнево, Сызрани, Жигулёвска и Самары.

В течение 16 дней подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, а также примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Отдельное направление сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого запланировано проведение уроков «мужества» и встреч с Героями Отечества, ветеранами и военнослужащими. Дополнительно для участников организована широкая культурно-досуговая программа.

Напомним, с 2013 г. аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе совместно с Минобороны России, ДОСААФ России и правительствами Нижегородской и Пензенской областей реализуется проект Приволжского федерального округа «Гвардеец». В рамках разработанной программы подростки знакомятся с бытом современной армии, изучают технику и вооружение, а также осваивают начальные военные навыки.

За время реализации проекта «Гвардеец» в нем приняли участие более 5 000 юношей из регионов Приволжского федерального округа, Республики Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик. Более 75 % участников проекта являются представителями многодетных семей, детьми военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанниками кадетских корпусов.

С этого года полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым принято решение доверить проведение общественно значимого проекта «Гвардеец» Пензенской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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