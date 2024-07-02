В ПФО готовятся к открытию нового Молодежного форума «Метеор»

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4 июля 2024 года в Нижегородской области в Сосновском районе на базе парк-отеля «Черепашьи озёра» состоится торжественное открытие Молодежного форума Приволжского федерального округа «Метеор».



Участники нового Молодежного форума – жители Приволжья и всех регионов страны от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры, допобразования, молодежной политики). Окружной форум «Метеор» – уникальная возможность погрузиться в направления креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться знаниями от лучших экспертов.



На Форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку, а также образовательная программа по 7 трекам: «Движение навстречу» (волонтерство), «Прямой эфир» (медиа), «Сила мысли» (наука и технологии), «Инвестируй в будущее» (предпринимательство), «Полёт творчества» (креативный кластер), «Регион для молодых» (молодежная политика) и «Движение первых» (члены организации).



Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным направлениям, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере.



В состав делегации Самарской области вошли 75 представителей молодежи, среди них школьники, студенты и работающая молодежь. Представители Самарской области участвуют не только во всех образовательных треках, но и в окружных конкурсных активностях. Молодые самарцы покажут себя в конкурсах короткометражных фильмов, молодых авторов поэзии и прозы, молодых художников. А в конкурсе молодежных театральных коллективов Самарскую область представят артисты проекта «13\14 project».



Справочно: организаторами форума являются правительство Нижегородской области при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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Фото предоставлено министерством молодёжной политики Нижегородской области