В Петербурге юрист подал иск в отношении Деда Мороза

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Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд и прокуратуру с требованием наказать юриста Игоря Мирзоева, который подал иск в отношении Деда Мороза. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.

Мужчину возмутило то, что он ни разу не получил подарок от сказочного персонажа. Юрист намерен отсудить у Деда Мороза 10 млн рублей.

Местная жительница сочла оскорбительным заявление Мирзоева. Как убеждена Троицкая, таким образом мужчина «распространяет сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Она обратилась в суд и прокуратуру с просьбой взыскать с юриста 10 млн рублей.

Ситуацию с иском Мирзоева в ходе пресс-конференции прокомментировал президент России Владимир Путин. Он выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что подарки получают только «хорошие девочки и мальчики».

Мирзоев в комментарии «Известиям» удивился, что его история дошла до главы государства. Как отметил юрист, он рад, что смог привлечь внимание к этой ситуации. По его словам, у него исполняется мечта «встретить в суде серьезного противника».

Фото: pixabay