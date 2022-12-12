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В Петербурге прекратят дело по факту драки с участием Григория Лепса по примирению сторон

12 декабря 2022 18:47
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О возбуждении уголовного дела стало известно 5 декабря.

Уголовное дело, возбужденное в Петербурге после драки у паба на Московском проспекте между местным жителем и певцом Григорием Лепсом в ночь на 3 декабря, будет прекращено по примирению сторон. Об этом сообщил ТАСС представитель потерпевшего адвокат Евгений Хейфец.

"Сегодня нами подано заявление в управление организации дознания о прекращении уголовного дела в отношении Г. В. Лепсверидзе и В. Г. Урюпина (генеральный директор ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" - прим. ТАСС) в связи с примирением потерпевшего с ними. Это предусмотрено уголовным законодательством РФ. Причиненный моральный и материальный вред возмещен полностью, извинения принесены и приняты. Считаем инцидент полностью исчерпанным", - сказал Хейфец.

Он отметил, что важную роль в примирении сторон сыграл адвокат Анатолий Кучерена, который представлял интересы Григория Лепса.

О возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Кмышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") стало известно 5 декабря. Как сообщал ТАСС адвокат Хейфец, дело было возбуждено в отношении двух неустановленных лиц, при этом потерпевший дал показания о том, что Григорий Лепс нанес ему удар, который привел к травме носа.

По версии пострадавшего, вечером 2 декабря он играл в нарды в пабе на Московском проспекте, 192. Лепс, также оказавшийся в заведении, предположительно, после концерта в Ледовом дворце, предложил ему сыграть с ним по ставке в 10 тыс. долларов. Мужчина отказался, сказав, что таких денег у него нет, после чего артист ударил его по лицу, сломав нос. Конфликт продолжился на улице, где один из сопровождавших Лепса и сам певец также нанесли петербуржцу несколько ударов. Драка попала в объектив видеокамеры, запись распространилась в СМИ.

Официальной информацией о происшествии и уголовном деле от ГУ МВД России по Санкт-Петербургу ТАСС не располагает. Агентство запросило также комментарий у руководителя "Продюсерского центра Григория Лепса" Владимира Урюпина, однако ответа пока не получило.

 

Фото из открытых источников

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