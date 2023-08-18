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В Пестравском районе скоро появится новое отделение южного пансионата для престарелых и инвалидов, которое будет рассчитано на постоянное проживание 200 человек и предназначено для оказания высококвалифицированной социальной помощи.



Напомним, проектом предусмотрено возведение здания сложной формы и переменной этажности, в состав которого войдет 3 блока, кроме этого планируется благоустройство территории жилого корпуса, озеленение, зона отдыха со скамейками и теневыми навесами, площадка для занятий лечебной физкультурой.



На сегодняшний день завершены работы по устройству кровли, перегородок, черновой отделке, монтажу оконных и балконных блоков, витражей, фасадные работы, смонтированы и запущены котельная, трансформаторная подстанция, отопление. А также в полном объеме выполнены наружные внутриплощадочные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения.



В настоящий момент ведутся работы по чистовой отделке помещений, устройству внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения.



Кроме того, завершаются работы по благоустройству и освещению территории пансионата. Построен склад хранения специальных технических средств, ведется отделка помещения.



Строители закончили работы по устройству наружных сетей инженерно-технического обеспечения, в рамках которых построены очистные сооружения, водонапорная башня, скважины водоснабжения, сети канализации и водоснабжения.



Масштабный объект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



Техническая готовность объекта составляет порядка 85 %. Завершить строительство планируется в текущем году.

Фото: пресс-служба Правителства СО