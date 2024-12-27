В первой десятке: Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

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В Правительстве РФ озвучили итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2024 года. Презентация рейтинга состоялась на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации под председательством зампреда Правительства России Дмитрия Чернышенко. Самарская область снова вошла в число лучших, заняв 10 место. Каждый субъект оценивается по 43 критериям, сгруппированным в три блока. Они отражают включенность региональных органов власти в научно-технологическое развитие, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей.

«Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В большую системную работу по технологическому развитию вовлечены университеты региона. Перед вузами стоит задача не только проведения поисковых, фундаментальных исследований, но и их апробация, подготовка прототипов и опытно промышленных образцов.

Так, летом на базе СамГТУ состоялось открытие Поволжского дизайн-центр микроэлектроники. Среди его основных задач – расширение компетенций региона в разработках автономных информационных и управляющих систем, радиоэлектронных технологий, а также создание инфраструктурной платформы для их внедрения на предприятиях региона. Ежегодно центр будет выпускать более 50 специалистов в области радиоэлектроники: бакалавров, специалистов и магистров.

В сентябре на базе Тольяттинского государственного университета стартовала работа технопарка и производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов. В открытии приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Вячеслав Федорищев.

Уникальное производство индивидуальных и серийных эндопротезов НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ действует в индустриальном парке «Преображенка». Напечатанные на 3D-принтере имплантаты выпускаются по аддитивной технологии, которая позволяет по данным КТ, МРТ индивидуально под конкретного пациента изготовить эндопротез.

В ноябре с космодрома Восточный на несколько сотен километров от Земли был запущен разработанный, изготовленный и испытанный в Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва наноспутник «СамСат-Ионосфера». Космический аппарат предназначен для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли.

«Вузовская наука должна быть прикладной, разработки должны идти в реальный сектор экономики. Совместно с ректором медуниверситета и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ продвигаем проект создания научно-производственного объединения. Индустриальным партнером выступит Ростех. В советском прошлом были такие НПО - эффективная связка науки и производства под конкретный продукт», - рассказал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Точкой роста для развития науки и технологий для региона и страны станет международный межвузовский кампус, который планируется ввести в эксплуатацию в Самаре в 2027 году. Проект реализуется, благодаря нацпроекту «Наука и университеты». Участниками проекта выступают ключевые вузы региона, которые разместят на базе кампуса отдельные кафедры и институты, смогут расширить линейку специализаций для подготовки специалистов, запустить межвузовские программы обучения с привлечением бизнеса. Для каждого студента откроется возможность посещать факультативы и дополнительные курсы других университетов, общаться со студентами других вузов. Это будет новой точкой роста науки и технологий в регионе.

Большое внимание в регионе уделяется созданию комфортных условий для работы технологического бизнеса, развития необходимой инфраструктуры. Свой вклад в научно-технологическое развитие вносят резиденты технопарка "Жигулевская долина". Сегодня в технопарке свои проекты реализуют 310 резидентов. Сама площадка регулярно подтверждает свою эффективность и сегодня технопарк занимает второе место в стране.

Здесь выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты. Это размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и др.

«Статус резидента "Жигулёвская долина" имеет ряд преимуществ для нашей компании: это доступ к современной инфраструктуре, возможность сотрудничества с другими резидентами и коллаборация с ними. Весь комплекс поддержки способствует значительному росту компании», - отметил генеральный директор ООО "Технологии промышленного сервиса" Дмитрий Потапов.

Технопарк является региональным оператором «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию»; здесь также работает региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Напомним, что Самарская область также входит в ТОП-3 регионов-лидеров страны по уровню инновационной активности организаций.

Фото: Жигулевская долина, СамГМУ, Самарский университет