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В период купального сезона вопросы безопасности под особым контролем

2 августа 2023 17:34
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В период купального сезона вопросы безопасности под особым контролем

Летом безопасность на водных объектах находится под пристальным вниманием инспекторов ГИМС: профилактические визиты в местах массового отдыха и посещение детских учреждений. Также подобные мероприятия проводятся совместно с представителями прокуратуры, правоохранительными органами и администраций.

Все больше людей направляются отдыхать на дикие пляжи, что несет за собой прямую угрозу жизни, особенно детей, если их оставили без присмотра.

Статистика заставляет задуматься о безответственном поведении граждан на воде:

с начала купального сезона (1 мая) в регионе произошло 32 происшествия на воде, в результате которых погибло 25 человек, из них 3 ребенка. Еще 4 происшествия произошло с маломерными судами, где погиб 1 человек.

Как правило, большинство несчастных случаев на водоемах происходит по вине самих людей, их халатного отношения к своей безопасности. Поэтому так важно знать и помнить о том, что отдых у воды – это не только приятный досуг, но и большая ответственность.

В рамках профилактики инспекторы ГИМС посещают детские сады и пришкольные лагеря, где проводят уроки безопасности для ребят, беседуют с детьми и раздают памятки. С начала купального сезона посещено более 500 таких учреждений.

 «Жаркая погода заставляет людей забыть о безопасности и, невзирая на предупреждения сотрудников МЧС, приезжать на отдых туда, где существует высокая вероятность происшествий на воде. Инспекторы предупреждают о последствиях отдыха на несанкционированном пляже, вручают информационные листки с описанием правил поведения на воде», - рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления МЧС России по Самарской области

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