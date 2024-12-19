В парках Самары завершается заливка катков

146

В Самаре в активной фазе работа по организации локаций для массового зимнего досуга горожан. Традиционно заливка ледовых катков проводится в течение первого зимнего месяца.

В этом году в областном центре заливают 116 ледовых площадок. Жители смогут покататься на коньках в парках и общественных пространствах города, а также на территориях общеобразовательных учреждений и во дворах.

«Наконец в Самаре устанавливается устойчивая «минусовая» температура воздуха, что позволяет службам проводить заливку катков. Самые крупные ледовые площадки будут расположены на площади имени Куйбышева и на второй очереди набережной реки Волга. Также катки заработают в парке имени Гагарина, Победы, «Дружба» и 50-летия Октября. Открытие ледовых пространств запланировано на завтра – 20 декабря», - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.

Работы по заливке идут во всех парках Самары ежедневно. В дневное время работают в парках Победы, 50-летия Октября и «Дружба», ночью заливку закольцованной аллеи проводят в парке имени Ю. Гагарина, чтобы не мешать посетителям в дневное время.

Так, в парке «Дружба» к встрече с жителями и гостями города готовится ледовое пространство площадью более 2000 квадратных метров.

«Первые попытки заливки «чернового» слоя катка в этом году были обречены на провал – «плюсовые» температуры уничтожали все наши усилия. А без хорошо залитого «чернового» слоя не получается вывести уже качественный нормативный лед. Рассчитываем, что погода всё-таки перешла в свою настоящую зимнюю стадию и мы сможем радовать посетителей хорошим льдом. Сегодня мы выходим на финишную прямую перед завтрашним открытием, - рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ Самары «Парки Самары» Алексей Пецин. – Есть и другая хорошая новость - в парке» Дружба» у нас в этом году большое пополнение коньков. Появилось выше 200 новых пар для детей и взрослых посетителей».

Во всех четырех парках будут работать пункты проката, где можно арендовать коньки или заточить свои. Кроме того, в парках организованы теплые помещения, где можно переодеться или согреться после активного катания, а по соседству работают пункты общественного питания.

Ледовые площадки будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00 с двумя техническими перерывами: 14:00 – 14:30, 18:00 – 18:30 – в это время проводится уборка, убирают снег и стружку, которая образуется при скольжении коньков.

Катки в парках Победы, имени Ю. Гагарина и «Дружба» оборудованы светодинамической подсветкой в преддверии Нового года и Рождества. А музыкальное сопровождение в парках создаст праздничное настроение и задаст темп движения катающимся.

Фото: Администрация Самары