В Отрадном прошло учение по организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП

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На днях на территории гарнизона пожарной охраны Отрадного состоялось тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Для проведения учения привлекались силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. В целях организации взаимодействия подразделений федеральной противопожарной службы (ФПС) и специальных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, были задействованы подразделения Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

Для проведения мероприятия привлекались 2 пожарных расчета 92 пожарно-спасательной части 31 отряда ФПС по Самарской области.

По тактическому замыслу учения, на одном из участков дороги по улице Центральной в Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х легковых автомобилей и КАМАЗа. В результате ДТП в первом легковом автомобиле оказался заблокирован водитель, произошла разгерметизация топливного бака с розливом ГСМ. Пострадал водитель КАМАЗа и водитель второго легкового автомобиля.

Участникам учения необходимо было за короткое время оценить обстановку, провести мероприятия по деблокировке пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оказать им первую помощь.

Учение проводилось в три этапа, в каждом из которых отрабатывались учебные вопросы.

На первом этапе была продемонстрирована организация взаимодействия сил и средств участников ликвидации ДТП при получении информации о происшествии и выезд в район происшествия. В ходе проведения этапа отрабатывалась организация приема и передачи информации о ЧС по установленным каналам связи через дежурно-диспетчерские службы участников взаимодействия и организация сбора; обобщение и анализ данных обстановки; выработка и принятие решения на проведение аварийно-спасательных работ.

На втором этапе было отработано проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи в ходе ликвидации последствий ДТП. На данном этапе демонстрировались действия экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе дорожно-транспортного происшествия до прибытия аварийно-спасательных подразделений, где были проведены мероприятия по локализации района ДТП, организации движения на аварийном участке по временной схеме.

Силами пожарно-спасательных подразделений производилось тушение загоревшегося автомобиля спецсредствами, извлечение условно пострадавших из салонов автомобилей с помощью специального оборудования и оказание им первой доврачебной помощи.

Третий этап заключался в оказании пострадавшим экстренной медицинской помощи и их транспортировки в автомобиль скорой помощи.

В завершение тактико-специального учения должностными лицами Главного управления МЧС России по Самарской области были подведены итоги.

При подведении итогов руководством было отмечено, что все подразделения, участвующие в проведении учений, с поставленными задачами справились, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО