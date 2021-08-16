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Программа открытия включала в себя большое количество увлекательных мероприятий.
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
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В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
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В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»

16 августа 2021 11:29
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Программа открытия включала в себя большое количество увлекательных мероприятий.

В субботу, 14 августа, на городской площади перед ДК «Россия» в  Отрадном состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».

Программа открытия включала в себя большое количество увлекательных мероприятий: уличный фестиваль кино, тематическую викторину по объектам выставки, интерактивную площадку «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детскую площадку с анимационной игровой программой, незабываемый перфоманс от уличного театра «Пластилиновый дождь» и многое другое.

Открыл выставку приветственным словом глава городского округа Отрадный Александр Бугаков.

«В этом году Самарская губерния отмечает свой юбилей. С момента образования губернии в 1851 году прошло 170 лет. Некогда необжитые земли превратились в крупный процветающий регион, в котором проживает более 3 млн человек. Сегодня самарская область стремительно развивается и занимает лидирующие позиции по многим показателям, – отметил глава г.о. Отрадный. – Для Отрадного этот год также является юбилейным. Городу исполняется 65 лет. За это время Отрадный из маленькой деревушки превратился в нефтяную столицу области. Город сильно изменился за это время. Сейчас это уютный комфортный небольшой городок с развитой инфраструктурой».

Александр Бугаков также в своем выступлении отметил, что процветание города и области – это, прежде всего, заслуга жителей региона. И что, уникальный общественно-просветительский проект, реализуемый при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, помогает прикоснуться всем жителям к истории родного края, пополнить свои знания о Самарской губернии, чтобы будущее поколение любили и ценили свою малую родину.

С 16 по 20 августа 2021 года все жители и гости городского округа Отрадный смогут стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство экономического развития и инвестиций, министерство спорта, министерство образования и науки, министерство социально-демографической и семейной политики и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры поделятся знаниями и опытом и ответят на актуальные вопросы.

Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» в Отрадном продлится до 23 августа.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: интерактивная выставка Мероприятия Отрадный

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