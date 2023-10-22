В Отделе полиции Красноглинского района провели инструктаж смешанных нарядов полиции и народных дружинников

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Депутат Совета депутатов Красноглинского района Самары Александр Гаврилов и член Общественного совета при ГУ МВД СО Иван Андрианов приняли участие в инструктаже смешанных нарядов полиции и народных дружинников в Отделе полиции по Красноглинскому району, которые заступают для несения службы в поселке Мехзавод.

Этому предшествовал ряд встреч Александра Гаврилова с инициативными и неравнодушными гражданами, непосредственно проживающими на территории поселка, которые обозначали проблематику и свою позицию по оказанию содействия органам внутренних дел в части обеспечения общественного порядка и противодействию нарушению миграционного законодательства.

В рамках рабочих совещаний в Отделе полиции Красноглинского района разработан план мероприятий совместно с Добровольной народной дружиной Самары по увеличению маршрутов патрулирования на территории района. Неравнодушных жителей Красноглинской района приглашают для участия в охране общественного порядка в качестве народных дружинников (846) 990-83-18, сообщает пресс-служба ДНД Самара.

Фото: пресс-служба ДНД Самара