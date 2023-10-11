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В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика

11 октября 2023 10:42
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В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика

В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

16 октября 2023 года планируются кратковременные отключения:

- цифрового эфирного телевидения с 03:00 час. до 12:00 час. МЕСТНОГО времени на РТС Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица; 

          - в интервале с 03:00 час. до 12:00 час. МЕСТНОГО времени радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в н. п. Самара, Жигулевск, Сызрань и радиоканала «Радио России» в н.п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

- с 09:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС). 

16, 18 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

График профилактических работ (по мск.времени)  на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)  и в «Кабинете телезрителя».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

 

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