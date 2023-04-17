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В одной из самарских школ открыт музейный уголок, посвященный герою-росгвардейцу

17 апреля 2023 09:45
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В одной из самарских школ открыт музейный уголок, посвященный герою-росгвардейцу

В школе №106 города Самары открыт музейный уголок, посвященный памяти офицера Росгвардии Владимира Алексеевича Илларионова, геройски погибшего на Кавказе. Подполковник милиции Илларионов - выпускник данного учебного заведения. Здесь бережно хранят память о герое: фасад здания учебного заведения украшает посвященная ему мемориальная доска.

Жизнь Владимира Алексеевича - история настоящего воина. После окончания военного училища Владимир Илларионов два года выполнял интернациональный долг в республике Афганистан - служил командиром инженерно-саперного взвода. В Советский Союз он вернулся в 1989 году, с двумя орденами Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». В октябре 1995 года офицер возглавил инженерно-техническое отделение самарского ОМОНа. За время службы в вооруженных силах и милиции Владимир Алексеевич обезвредил более 5000 штатных фугасов и мин, а также самодельных взрывных устройств. Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. В 2000 году одна из них стала для Владимира Алексеевича последней. 1 марта он был старшим колонны, следовавшей в Аргун. В районе села Кошкельды их обстреляли боевики. Подполковник Илларионов принял меры к рассредоточению личного состава и организации обороны. Благодаря грамотным и четким действиям подполковника милиции Илларионова огневая точка боевиков была поражена. При подрыве одного из автомобилей, который произошел в ходе боестолкновения, офицер погиб. За самоотверженность и героизм подполковник милиции Владимир Илларионов Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2000 г. №884 награжден Орденом Мужества (посмертно).

На торжественное мероприятие, посвященное открытию музейного уголка, рассказывающего о жизни и подвиге офицера Росгвардии, к воспитанникам школы №106 пришли гости - сотрудники ОМОН «Утес», где служил Владимир Илларионов. Они рассказали школьникам, что подполковник милиции Илларионов был настоящим боевым офицером. Его неизменно характеризовали как исполнительного, грамотного, добросовестного, требовательного к себе и подчиненным. При этом высокую требовательность он умело сочетал с постоянной заботой о личном составе.

Росгвардейцы пожелали школьникам, принимавшим участие в открытии музейного уголка, быть достойными памяти героического офицера: настойчиво овладевать знаниями, быть храбрыми и искренне любить свою Родину.

Теги: Росгвардия

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