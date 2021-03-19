 В очередной самарской застройке пытаются уменьшить число парковочных мест

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В Самаре с 18 марта по 8 апреля пройдут публичные слушания, на которых рассмотрят заявки на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Такое постановление 16 марта подписала мэр города Елена Лапушкина.

Среди заявок и два участка общей площадью 708 кв.м по адресу проспект Металлургов 24, 26. Там собираются возвести многоэтажную жилую застройку и поэтому просят сократить коэффициент с нормативного 1 машино-место на 1 квартиру до 0,35 машино-мест.

Заявитель не указан, но участок расположен рядом с сданным в прошлом году ЖК «Новый металлург». Вероятно, речь идет о продолжении проекта, пишет Самарское обозрение.

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