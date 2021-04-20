В областном центре пройдет праздничное мероприятие «Самара – Куйбышев – Самара»

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22 апреля 2021 года с 17:00 до 19:00 в муниципальном ДК "Заря" (пр. 9 Мая, 16) в рамках национально-культурного фестиваля состоится праздничное мероприятие «Самара – Куйбышев – Самара».

Праздник организуется Украинским национально-культурным центром «Проминь» при поддержке Администрации г. о. Самара. Соорганизаторами, кроме профильных департаментов, выступают ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека».

На мероприятие приглашены почетные гости – представители региональной и муниципальной власти, национально-культурных объединений Самары и Самарской области.

В ходе фестивального мероприятия с докладом выступит главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный. Будут рассмотрены вопросы истории переименования Самары в Куйбышев, возвращения городу исторического имени, что, как отмечают организаторы, отражает судьбу многих городов России. Отметим, что в первых рядах активистов, выступавших за это, был и Александр Никифорович Завальный. Рассказ очевидца и непосредственного участника этого важного исторического события поможет заново переосмыслить историю Самары и страны, задуматься о будущем родного города и своей роли в его развитии.

Также программой запланирован многонациональный концерт, который покажет разнообразие культур народов, населяющих Самару. Выступят молодежные и детские вокально-хореографические коллективы: в частности, вокально-хореографический ансамбль «Чаровницы и Добры Молодцы», вокальный ансамбль «Зоряница», детский ансамбль «Переполох», вокально-хореографический ансамбль «БАРВИНОК».