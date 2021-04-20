Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло
По итогам I квартала предложение на рынке новостроек в Самаре выросло
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Дополнительные остановки назначены пригородным поездам Сызрань - Кузнецк
Дополнительные остановки назначены пригородным поездам Сызрань - Кузнецк
Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
В Самарской области за три дня нашли 41 нетрезвого водителя
В Самарской области за три дня нашли 41 нетрезвого водителя
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота
Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота
Сбер вновь выступил высокотехнологическим партнёром Бессмертного полка Онлайн»
Сбер вновь выступил высокотехнологическим партнёром «Бессмертного полка Онлайн»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В областном центре пройдет праздничное мероприятие «Самара – Куйбышев – Самара»

20 апреля 2021 11:42
112
В областном центре пройдет праздничное мероприятие Самара – Куйбышев – Самара

22 апреля 2021 года  с 17:00 до 19:00 в муниципальном ДК "Заря" (пр. 9 Мая, 16) в рамках национально-культурного фестиваля состоится праздничное мероприятие «Самара – Куйбышев – Самара».

Праздник организуется Украинским национально-культурным центром «Проминь» при поддержке Администрации г. о. Самара. Соорганизаторами, кроме профильных департаментов, выступают ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», ГБУК «Самарская областная  универсальная научная библиотека».

На мероприятие приглашены почетные гости – представители региональной и муниципальной власти, национально-культурных объединений Самары и Самарской области.

В ходе фестивального мероприятия с докладом выступит главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный. Будут рассмотрены вопросы истории  переименования Самары в Куйбышев, возвращения городу исторического имени, что, как отмечают организаторы, отражает судьбу многих городов России. Отметим, что в первых рядах активистов, выступавших за это, был и Александр Никифорович Завальный. Рассказ  очевидца и непосредственного участника  этого важного исторического события поможет заново переосмыслить историю Самары и страны, задуматься о будущем родного города и своей роли в его развитии.

Также программой запланирован многонациональный концерт, который покажет разнообразие культур народов, населяющих Самару. Выступят молодежные и детские  вокально-хореографические коллективы: в частности, вокально-хореографический ансамбль  «Чаровницы и Добры Молодцы», вокальный ансамбль «Зоряница», детский ансамбль  «Переполох», вокально-хореографический ансамбль «БАРВИНОК».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
0
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
27
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
85
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
122
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
129
Весь список