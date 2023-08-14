В областном главке полиции прошла встреча с кандидатом исторических наук Егором Макаровым

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В областном главке полиции прошла встреча с кандидатом исторических наук, доцентом, заместителем заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин Самарского государственного технического университета Егором Макаровым.

Мероприятие прошло в формате лекции на тему «Принципы современной российской государственности».

На днях было заключено соглашение между ГУ МВД России по Самарской области и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» с целью осуществления просветительской деятельности в различных сферах знаний.

В областном главке, в зале оперативных совещаний, в рамках заключительного соглашения для сотрудников полиции прочитал лекцию Егор Павлович Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин Самарского государственного технического университета. Тема его выступления «Принципы современной российской государственности. Государственный суверенитет и территориальная целостность».

Встреча прошла в формате диалога, сотрудники полиции задавали все интересующие их вопросы, на которые получили подробные и обстоятельные ответы.

В завершении мероприятия Егор Макаров подчеркнул, что цикл встреч «Основы российской государственности» систематизирует духовные и нравственные ценности, подчеркивая единство и сплочение — важную особенность всех россиян. Проведение таких мероприятий необходимо для взаимного обогащения как для слушателей, так и для самих спикеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО