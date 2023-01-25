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В областном главке полиции прошел строевой смотр с начальниками подразделений ГУ МВД России по Самарской области и руководителями территориальных органов МВД региона.



В рамках расширенной коллегии по итогам работы самарской полиции за 2022 год в Главном управлении МВД России по Самарской области прошел строевой смотр с начальниками подразделений областного главка полиции и руководителями территориальных органов МВД региона. Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев проверил готовность к несению службы, форменное обмундирование и строевую выправку руководящего состава органов внутренних дел региона.



Проверка уровня профессиональной подготовки руководителей продолжилась комплексным испытанием, включившим в себя теоретическую, огневую и физическую подготовку.



В рамках проверки теоретических разделов профессиональной подготовки экзаменуемые прошли тестирование на знание Конституции Российской Федерации, законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел.



В спортивном зале Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» руководители выполняли установленные нормативы по физической подготовке и продемонстрировали владение боевыми приемами борьбы. На огневом рубеже ведомственного тира, выполняя упражнение №4, за ограниченный промежуток времени руководители должны были поразить мишень из табельного оружия.



Результаты испытаний начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов озвучит на итоговом заседании коллегии, которое состоится завтра, 26 января 2023 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО