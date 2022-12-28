В Областном главке полиции поздравили детей сотрудников, проходивших и проходящих службу в особых условиях

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Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев поздравил ребят с наступающим Новым годом.

В рамках Всероссийских акций МВД России «Полицейский Дед Мороз» и Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ» в лекционном зале музея истории органов внутренних дел Самарской области руководство областного главка полиции, Полицейский Дед Мороз и Снегурочка встретились с детьми и их родителями, которые прошли и проходят службу в особых условиях на территориях новых субъектов Российской Федерации, чтобы поздравить их с наступающими новогодними праздниками.

Поприветствовав девчонок и мальчишек, Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили их с самым волшебным временем в году. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев вручил ребятам новогодние подарки от Губернатора Самарской области и областного главка полиции отметив, что Новый год – праздник волшебства и добра, и пожелал детворе, чтобы все загаданные желания обязательно сбылись.

Затем подполковник милиции в отставке Марина Рачиба провела для детей увлекательную интерактивную экскурсию в ходе которой познакомила их с историей образования органов внутренних дел области. Ребята смогли примерить представленное в музее обмундирование и даже попробовали провести дактилоскопическую экспертизу, а также узнали много нового о работе полицейских.

Поблагодарив полковника полиции, Полицейского Дедушку Мороза и Снегурочку за подарки, ребята поделились своими положительными впечатлениями об экскурсии.