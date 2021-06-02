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Миссионерская литургия или литургия с пояснением - это богослужение, которое решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию присутствующих на службе людей.
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В областной туберкулезной больнице УФСИН СО отслужили миссионерскую литургию

2 июня 2021 17:57
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Миссионерская литургия или литургия с пояснением - это богослужение, которое решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию присутствующих на службе людей.

Миссионерская литургия или литургия с пояснением - это богослужение, которое в дополнение к главной своей цели — общению с Богом — решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию присутствующих на службе людей.

Богоугодное мероприятие состоялось прямо на открытом воздухе. В одном из локальных участков областной туберкулезной больницы разместили престол, приготовили все необходимое для проведения литургии.  

Инициатором проведения выступили помощник начальника УФСИН по вопросам верующих Игорь Вознесенский и благотворительный фонд просвещения «Вера». Саму же литургию возглавил руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии протоиерей Георгий. Сослужили ему окормляющие учреждение отец Павел Гаранин и отец Владислав Кондряков. А разъяснял ход церковного обряда ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.

Кроме того, в этот знаменательный день священнослужители привезли с собой крест-мощевик с частицами мощей 50 святых. Верующим была предоставлена возможность прикоснуться к святыне.

Разъяснения, данные в ходе Божественной литургии ректором Самарской духовной семинарии, заставили молящихся посмотреть на службу по-новому. После богослужения осужденные задавали отцу Максиму множество вопросов. Они касались не только самой литургии, но и истории, традициях Православия.

В завершении мероприятия священники совершили водосвятный молебен и окропили все корпуса учреждения святой водой. Зашли в каждую палату и помолились о здравии всех больных, проходящих лечение, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО 

 

Теги: миссионерская литургия УФСИН СО

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