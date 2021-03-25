В областной детской библиотеке пройдет встреча и мастер-класс с самарским сказочником Денисом Либстером

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26 марта в 12.00 Самарская областная детская библиотека проведет встречу и мастер-класс с писателем Денисом Либстером.

Денис Либстер – писатель, журналист и автор книги «Обыкновенные чудеса» и автор и ведущий «Мастерской сказки» — литературно-художественного клуба для детей. Денис для читателей библиотеки не только прочитает отрывки из сказок, но и проведет мастер-класс, на котором поделится секретами создания сказок и иллюстраций к ним.

С 22 по 28 марта библиотека проводит традиционную Неделю детской и юношеской книги. Программа недели — это праздник читающих детей и взрослых, литературных открытий, интересных встреч и удивительных приключений. Программа насыщена встречами с детскими писателями, конкурсами, подарками, акциями в офлайн и онлайн режиме.

Читателей библиотеки ждут в форматах офлайн- и онлайн- встречи с детскими писателями, презентации новых книг, мастер-классы, интерактивные литературные путешествия и многие другие интересные встречи.