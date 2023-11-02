В новом формате: Музей-галерея «Заварка» становится частью Музея Эльдара Рязанова

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Музей-галерея «Заварка» в Доме М.Д. Маштакова открывает новую страницу своей истории и становится частью Музея Эльдара Рязанова. Команда пространства готовится к новому сезону. В ближайшие дни откроется выставка «Прокудин-Горский. Типы России», предоставленная Агентством социокультурных технологий. Выставка посвящена уникальным снимкам новатора цветной фотографии в России. Она отражает визуальные образы народов России, показывает многообразие этносов, их образов жизни. В рамках работы выставки предусмотрена событийная программа: лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, фотопрогулки.

Уже в ближайшие выходные, в музее пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2023». Юные посетители научатся делать традиционные народные игрушки, а взрослые почувствуют единение с музыкой, познакомятся с историей дома в новом свете. Также гости смогут побывать на экскурсии по дому, пообщаться с художницей Яной Арбузовой и присоединиться к чайной церемонии.

Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

4 ноября

Музей-галерея «Заварка» открыт с 13:00 до 22:00

- 13:00 и 16:00 - обзорная экскурсия по Дому М.Д. Маштакова (один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, построенный в 1900 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Изюминкой дома являются уникальные сохранившиеся элементы дома: печи, потолок, двери, кусочки обоев и штукатурка). Возрастные ограничения 0+

Обязательна предварительная запись по ссылкам:

13:00 – Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs3Ui9.

16:00 - Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs3UsD.

- 13:00-15:00 - мастер-класс по созданию народной игрушки «Зайчик на пальчик». Под руководством мастера ребята сделают народную тряпичную игровую куклу. Возрастные ограничения 6+

- 17:00 - Мастер-класс по архитектурному макетированию от детской архитектурной школы. Здесь ребята погрузятся в тему деревянной архитектуры и вдохновятся улочками домов начала XX века. Каждый участник создаст свой макет дома. В результате мастер-класса дети соберут улицу из фантазийной деревянной архитектуры участников. Возрастные ограничения 6+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs3WF0.

- 19:00 - Концерт самарской группы, соединяющей фольклор и современные жанры музыки. Старинные песни Поволжья звучат по-новому: авторские обработки народных песен, давно забытые запевы снова живут под гитарные рифы. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs3XzN.

- 21:00 - Экскурсия при свечах «Дом Маштакова. После заката», в рамках которой участники посетят один из самых красивых деревянных домов старой Самары. В рамках экскурсии зрители пройдутся по вечерним залам при свечах! Гости узнают интересные факты о доме и его первом хозяине Михаиле Дементьевиче Маштакове. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs3Y1y.

5 ноября

Музей-галерея «Заварка» открыт с 12:00 до 20:00

- 13:00 - Обзорная экскурсия по Дому М.Д. Маштакова. Возрастные ограничения 0+.

Обязательна предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cs3ZAg.

- 14:00-16:00 - Мастер-класс по созданию народной игрушки «Лошадка из лыка». Ребята смогут самостоятельно изготовить для себя и украсить лошадку из лыка, освоив этот интересный и ароматный материал. Возрастные ограничения 6+

- 18:00-20:00 - Артист-ток с самарской художницей. Участники вместе с педагогом будут создавать натюрморт интерьера самарского зодчества. По итогу события все желающие смогут забрать с собой свой натюрморт домой, а в пространстве создадут живопись-инсталляцию: где реальные предметы перейдут в иллюзорное пространство картины. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cs403L.

6 ноября

Музей-галерея «Заварка» открыт с 12:00 до 20:00

- 13:00 и 16:00 - Обзорная экскурсия по Дому М.Д. Маштакова. Возрастные ограничения 0+

Обязательна предварительная запись по ссылкам:

13:00 – Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs40wx.

16:00 - Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs40Yq.

- 18:00-20:00 - Чайная церемония «Поздний чай». Гости станут участниками настоящей чайной церемонии и смогут попробовать премиальный чай. Участники узнают об истории чайной традиции в России, о пути чая в нашу страну и особенностях русской чайной культуры. Они почувствуют вкус и аромат чая, который пили дворяне, купцы и мещане в Самаре на рубеже ХIX-ХХ веков. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs41u9.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары