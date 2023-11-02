Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей, считают в Общественной палате.
В России могут ввести «отцовский» капитал в размере 1 млн рублей за рождение третьего ребенка
Чернышенко обвинил МОК в поддержке игроков, которые "находятся под крылом США".
Чернышенко, комментируя позицию по израильским спортсменам, обвинил МОК в "переобувании в воздухе"
По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы.
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой: то оттепель, то мороз
В честь праздников - 4 и 7 ноября действует БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка.
Исторический парк «Россия – моя история» Самара: 4, 5 и 7 ноября можно посетить экспозиции XX века
На медиафасаде Останкинской телебашни в этот день появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума «Россия».
Самарская телебашня РТРС включит праздничную иллюминацию в День народного единства.
Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.
Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска
Уже в ближайшие выходные, в музее пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2023».
В новом формате: Музей-галерея «Заварка» становится частью Музея Эльдара Рязанова
Модернизация дорожной сети ведется в регионе рекордными темпами.
Темпы модернизации дорожной инфраструктуры Самарской области отметили на федеральном уровне
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.28
1.26
EUR 98.44
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В новом формате: Музей-галерея «Заварка» становится частью Музея Эльдара Рязанова

2 ноября 2023 14:56
112
Уже в ближайшие выходные, в музее пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2023».

Музей-галерея «Заварка» в Доме М.Д. Маштакова открывает новую страницу своей истории и становится частью Музея Эльдара Рязанова. Команда пространства готовится к новому сезону. В ближайшие дни откроется выставка «Прокудин-Горский. Типы России», предоставленная Агентством социокультурных технологий. Выставка посвящена уникальным снимкам новатора цветной фотографии в России. Она отражает визуальные образы народов России, показывает многообразие этносов, их образов жизни. В рамках работы выставки предусмотрена событийная программа: лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, фотопрогулки.

Уже в ближайшие выходные, в музее пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2023». Юные посетители научатся делать традиционные народные игрушки, а взрослые почувствуют единение с музыкой, познакомятся с историей дома в новом свете. Также гости смогут побывать на экскурсии по дому, пообщаться с художницей Яной Арбузовой и присоединиться к чайной церемонии.

Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

4 ноября

Музей-галерея «Заварка» открыт с 13:00 до 22:00

- 13:00 и 16:00 - обзорная экскурсия по Дому М.Д. Маштакова (один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, построенный в 1900 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Изюминкой дома являются уникальные сохранившиеся элементы дома: печи, потолок, двери, кусочки обоев и штукатурка). Возрастные ограничения 0+

Обязательна предварительная запись по ссылкам:

13:00 – Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs3Ui9.  

16:00 - Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs3UsD.

- 13:00-15:00 - мастер-класс по созданию народной игрушки «Зайчик на пальчик». Под руководством мастера ребята сделают народную тряпичную игровую куклу. Возрастные ограничения 6+

- 17:00 - Мастер-класс по архитектурному макетированию от детской архитектурной школы. Здесь ребята погрузятся в тему деревянной архитектуры и вдохновятся улочками домов начала XX века. Каждый участник создаст свой макет дома. В результате мастер-класса дети соберут улицу из фантазийной деревянной архитектуры участников. Возрастные ограничения 6+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs3WF0.

- 19:00 - Концерт самарской группы, соединяющей фольклор и современные жанры музыки. Старинные песни Поволжья звучат по-новому: авторские обработки народных песен, давно забытые запевы снова живут под гитарные рифы. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs3XzN.   

- 21:00 - Экскурсия при свечах «Дом Маштакова. После заката», в рамках которой участники посетят один из самых красивых деревянных домов старой Самары. В рамках экскурсии зрители пройдутся по вечерним залам при свечах! Гости узнают интересные факты о доме и его первом хозяине Михаиле Дементьевиче Маштакове. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs3Y1y.

5 ноября

Музей-галерея «Заварка» открыт с 12:00 до 20:00

- 13:00 - Обзорная экскурсия по Дому М.Д. Маштакова. Возрастные ограничения 0+.

Обязательна предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cs3ZAg.  

- 14:00-16:00 - Мастер-класс по созданию народной игрушки «Лошадка из лыка». Ребята смогут самостоятельно изготовить для себя и украсить лошадку из лыка, освоив этот интересный и ароматный материал. Возрастные ограничения 6+

- 18:00-20:00 - Артист-ток с самарской художницей. Участники вместе с педагогом будут создавать натюрморт интерьера самарского зодчества. По итогу события все желающие смогут забрать с собой свой натюрморт домой, а в пространстве создадут живопись-инсталляцию: где реальные предметы перейдут в иллюзорное пространство картины. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cs403L.  

6 ноября

Музей-галерея «Заварка» открыт с 12:00 до 20:00

- 13:00 и 16:00 - Обзорная экскурсия по Дому М.Д. Маштакова. Возрастные ограничения 0+

Обязательна предварительная запись по ссылкам:

13:00 – Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs40wx.  

16:00 - Запись на экскурсию: https://vk.cc/cs40Yq.  

- 18:00-20:00 - Чайная церемония «Поздний чай». Гости станут участниками настоящей чайной церемонии и смогут попробовать премиальный чай. Участники узнают об истории чайной традиции в России, о пути чая в нашу страну и особенностях русской чайной культуры. Они почувствуют вкус и аромат чая, который пили дворяне, купцы и мещане в Самаре на рубеже ХIX-ХХ веков. Возрастные ограничения 12+

Обязательна предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cs41u9.  

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
154
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
174
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
360
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
1 ноября 2023  12:20
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
577
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
1 ноября 2023  10:42
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
333
Весь список