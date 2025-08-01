В Новокутулукской библиотеке провели познавательную игру по финансовой грамотности для ребят из летнего лагеря

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В Новокутулукской библиотеке Борского района прошла познавательная игра по финансовой грамотности для ребят из летнего лагеря.

Ребята в игровой форме познакомились с новыми понятиями в сфере финансов и поняли, что финансовая грамотность играет большую роль в нашей жизни. В процессе игры они закрепили свои знания по финансовой грамотности, проявили высокую активность и большой интерес.



Развитие финансовой грамотности у детей — важный шаг к формированию ответственных граждан, умеющих разумно распоряжаться своими средствами. В игровой форме ребята узнают о таких понятиях, как бюджет, сбережения, инвестиции и расходы, что сделает процесс обучения более увлекательным и доступным.

Фото: минкульт СО