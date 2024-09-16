В Новокуйбышевске прошли спортивные соревнования в рамках Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов

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В минувшие выходные на территории стадиона «Нефтяник» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Октан» в Новокуйбышевске прошли спортивные соревнования в рамках XXI Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Член профсоюза самарского Росреестра Валерий Мишин в составе сборной команды занял I место по настольному теннису.

В спартакиаде приняли участие более 300 человек из 16 отраслевых профсоюзов. С приветственным словом к собравшимся выступила заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской области Наталья Идиятуллина, поблагодарив всех участников за увлеченность спортом, силу духа и стремление к победе. На мероприятии присутствовали руководитель Управления развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин и руководитель Комитета по физической культуре и спорту Администрации г.о. Новокуйбышевск Вячеслав Волков.

Каждый из игроков показал свой борцовский характер, выносливость и желание победить.

"Быстрые розыгрыши, стремительные атаки под аплодисменты зрителей сделали соревнование по настольному теннису особенно увлекательным. «Сегодня меня переполняют счастливые эмоции, - говорит сотрудник самарского Росреестра Валерий Мишин. - Я горжусь тем, что наш коллектив доверил мне право отстаивать честь ведомства на спартакиаде. Мы с большим азартом играли со своими соперниками, и удача улыбнулась нашей команде. Хочу поблагодарить всех, кто верил в нашу победу!"

Фото: Управление Росреестра по Самарской области