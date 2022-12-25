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В Новокуйбышевске общественники и полицейские поздравили воспитанников школы-интерната с Новым годом

25 декабря 2022 16:23
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Гости поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали исполнение желаний и учиться на «хорошо» и «отлично».

В преддверии Нового года дети особенно верят в чудеса. Сотрудники Госавтоинспекции г. Новокуйбышевска во главе с начальником ОГИБДД майором полиции Ильдаром Бахитовым совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по г. Новокуйбышевску Анатолием Негорожиным посетили школу-интернат им. И.Е. Егорова. Предновогодний праздник для ребят устроили в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Полицейские традиционно поздравили ребят с наступающими праздниками. Сотрудники полиции считают очень важными такие встречи. Маленьким детям они помогают верить в чудо, а подросткам напоминают, что полицейский этот тот человек, к которому всегда можно прийти за советом и получить помощь.

Гости поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали исполнение желаний и учиться на «хорошо» и «отлично». Главный госавтоинспектор города вместе с пожеланиями детям отличного здоровья и успехов в учебе обещал контролировать за соблюдением ими Правил дорожного движения. Председатель Общественного совета напомнил детям о правилах безопасного поведения во время зимних каникул.

Сотрудники полиции пришли на праздник с подарком: директору интерната был передан проектор с большим экраном, который необходим для проведения мероприятий в школе и для учебы. Елена Валентиновна Попова, директор интерната, искренне поблагодарила за сотрудничество и внимание со стороны городского отдела полиции к её воспитанникам.

В ответ учащиеся учреждения выступили перед гостями со своими творческими номерами и вручили сделанные своими руками елочные игрушки с изображением дорожных знаков, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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