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В новогоднюю ночь россиян больше всего раздражают фейерверки, нетрезвые люди и голубые огоньки



Лишь 3 из 10 россиян ничего не раздражает в праздничную ночь. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.



Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.



То, что в новогоднюю ночь рекой льется алкоголь, раздражает каждого десятого.



Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: ««Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам».



Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%.



Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.



Среди прочих раздражающих факторов россияне называли недосып, суету и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу одержимости застольем, гор посуды и «домашнего рабства» у плиты. Мужчин раздражает необходимость потратить сразу много денег.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 382

Время проведения: 26—28 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов