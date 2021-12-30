В новогодние приметы верят 4 из 10 россиян

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Под бой курантов женщины чаще всего загадывают желание, а мужчины — пьют шампанское.



Главная новогодняя примета россиян — загадать желание под бой курантов: так поступает каждый девятый (11%). 5% опрошенных считают хорошей приметой просмотр поздравления Президента. Еще 5% пьют шампанское, пока часы на Спасской башне отмеряют последние секунды уходящего года. Столько же назвали своей любимой новогодней традицией поедание оливье и селедки под шубой.



3% россиян верят в то, что нужно записать новогоднее желание на бумажке, сжечь ее, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его до дна.



2% обязательно встречают Новый год в новой одежде (или хотя бы надевают одну новую вещь). Еще по 2% респондентов не представляют празднование без горящих бенгальских огней и электрических гирлянд, а также просмотра салюта.



9% верят в другие новогодние приметы: например, чтобы год был удачным, нужно выложить салаты в форме символа года по китайскому календарю (в этом году — в форме тигра), прокатиться с горки, позвонить родителям, зажечь свечи и проч.



У 54% россиян никаких новогодних примет нет. Мужчины придерживаются такой позиции значительно чаще, чем женщины (64% против 41%). Женщины же чаще загадывают желания под бой курантов, смотрят поздравление Президента и сжигают записки.



В открытом опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 391

Время проведения: 21—27 декабря 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов