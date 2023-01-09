В новогодние праздники в регионе управляли транспортом 154 пьяных водителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
В январе получить жилищный кредит Сбера по этой льготной государственной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет.
Сбер: теперь «Семейная ипотека» доступна и для семей с двумя и более детьми до 18 лет
Губернатор отметил, что уход из жизни Алексея Бачурина – это тяжелая и невосполнимая утрата.
Горечь утраты: в Самаре простились с заместителем командира полка, попавшим под обстрел в Макеевке
Граждане смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.
За 2022 год из Самарской области судебные приставы препроводили 286  иностранцев
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
В Тольятти пройдет юбилейная «Гонка чемпионов»
В Тольятти пройдет юбилейная «Гонка чемпионов»
Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" отправились в Турцию на первый сбор
Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" отправились в Турцию на первый сбор
Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников
Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников
Наверх
Самара  -26 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В новогодние праздники в регионе управляли транспортом 154 пьяных водителя

9 января 2023 12:58
145
В новогодние праздники в регионе управляли транспортом 154 пьяных водителя

В период новогодних праздничных дней сотрудники ГИБДД по всей области принимали дополнительные меры для обеспечения безопасности: несли службу в усиленном режиме; осуществляли ограничение движения по ряду автодорог; были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию; осуществляли контроль за перевозкой детей; при необходимости оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети, организовывая проезд транспорта и обеспечивая сопровождение специальной техники, задействованной в расчистке снега.

Мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог проводится в круглосуточном режиме.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, прежде всего в состоянии опьянения.

В ходе мероприятий с 01 по 08 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 3400 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 154 водителя.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоиснпекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие дни сотрудники полиции выявили 18 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 270 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 4 жителя Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий задержаны 94 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками полиции привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 466 водителей.

Особое внимание автоинспекторов было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено более 211 правонарушений со стороны пешеходов и 68 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов соблюдать основные правила вождения, необходимые для управления транспортным средством при неблагоприятных погодных условиях: соблюдение безопасной дистанции и скоростного режима, плавное торможение. Помните, что правильный выбор скорости зимой является важнейшим гарантом безопасности, как своей, так и окружающих.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
09 января 2023, 10:17
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
     Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения... Транспорт
388
На территории Самарской области наблюдаются осадки в виде снега, метели
06 января 2023, 11:22
На территории Самарской области наблюдаются осадки в виде снега, метели
Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения! Общество
653
02 января 2023, 13:16
В Самарской области полицейские провели профилактические беседы, направленные на обеспечение детской безопасности
Цель мероприятий – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Общество
839
В центре внимания
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
119
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
9 января 2023  10:17
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
403
Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.
8 января 2023  22:48
На Самарскую землю приземлился второй борт с военнослужащими из ростовского госпиталя
601
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
824
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
695
Весь список