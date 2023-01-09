В новогодние праздники в регионе управляли транспортом 154 пьяных водителя

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В период новогодних праздничных дней сотрудники ГИБДД по всей области принимали дополнительные меры для обеспечения безопасности: несли службу в усиленном режиме; осуществляли ограничение движения по ряду автодорог; были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию; осуществляли контроль за перевозкой детей; при необходимости оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети, организовывая проезд транспорта и обеспечивая сопровождение специальной техники, задействованной в расчистке снега.

Мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог проводится в круглосуточном режиме.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, прежде всего в состоянии опьянения.

В ходе мероприятий с 01 по 08 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 3400 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 154 водителя.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоиснпекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие дни сотрудники полиции выявили 18 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 270 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 4 жителя Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий задержаны 94 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками полиции привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 466 водителей.

Особое внимание автоинспекторов было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено более 211 правонарушений со стороны пешеходов и 68 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов соблюдать основные правила вождения, необходимые для управления транспортным средством при неблагоприятных погодных условиях: соблюдение безопасной дистанции и скоростного режима, плавное торможение. Помните, что правильный выбор скорости зимой является важнейшим гарантом безопасности, как своей, так и окружающих.