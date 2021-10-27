В нерабочие дни Центры занятости населения продолжают прием в дистанционном формате 

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В период нерабочих дней Центры занятости населения региона ведут прием жителей в дистанционном формате. В таком режиме можно пройти процедуру признания безработным, а также перерегистрацию, если такой статус уже есть. Личный прием в центрах занятости населения ведется по предварительной записи с соблюдением всех санитарных норм и правил.

В этом году специалисты службы уже помогли найти работу более 48 500 жителям региона.

Среди тех, кто нашел работу по душе – жительница Отрадного Майя Зверева. Женщина - экономист по образованию, но искала, признается, более живую профессию, связанную с общением с людьми. В мае она обратилась в центр занятости Отрадного. Женщине настолько понравилась обстановка в центре, что она заинтересовалась возможностью стать его сотрудником.

«В мае я встала на учет, а уже в августе стала инспектором службы занятости, – вспоминает Майя. – Мне предлагали и другие вакансии, выбор был большой, но я решила посвятить себя помощи людям, по тем или иным причинам оставшимся без работы. Я по себе знаю, насколько это трудно – быть не занятым. Радует, когда видишь, что помогла человеку реальным делом».

Майя Зверева – не единственная, кому помогли в центре занятости населения Отрадного. Сейчас в базе данных центра более 2300 свободных рабочих местах. Уровень безработицы в городе невысокий – 1%. На учете состоит всего 252 человека. Самые востребованные направления трудоустройства – сварщики, токари, электрики, медсестры, врачи.

«Люди, которые к нам обращаются, находят работу очень быстро, – рассказывает директор центра Людмила Гришина. – При трудоустройстве человека мы учитываем его образование, опыт работы, место проживания, состояние здоровья».

Всего в базе данных службы занятости региона сегодня почти 47 000 вакансий. Ознакомиться с ними можно на сайте.

Фото: минтруд СО