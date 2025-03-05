В Национальном центре «Россия» состоялось официальное открытие проекта «Путешествие по России»

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В Национальном центре «Россия» состоялось открытие новой выставки «Путешествие по России». Масштабная экспозиция позволит за один час совершить путешествие по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда, увидеть главные достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов. 0+

Строительство экспозиции «Путешествие по России» площадью более 3 тысяч кв. м заняло 30 дней. Выставочное пространство разделено на восемь зон, которые соответствуют восьми федеральным округам России — Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Уральский и Северо-Западный.

Самарская область славится своими уникальными природными достопримечательностями и культурным наследием. Национальный парк «Самарская лука» вошел в экспозицию Приволжского федерального округа в секцию природных достопримечательностей. «Самарская Лука» – один из самых посещаемых природных парков Самарской области, в 2024 года его посетили порядка 179 тысяч человек. В зоне народно-художественных промыслов наш регион представлен экспозицией филейно-гипюрной вышивки народов Самарского региона. В России эта вышивка известна уже не одно столетие, но именно на самарской земле плетение по сетке расцвело и обросло особенностями и неповторимым почерком.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко отметил, что НЦ «Россия» — это центр национальной гордости.

«Открытие Национального центра "Россия" — правопреемника Выставки "Россия" — это поручение Президента нашей страны. По окончании Выставки Владимир Владимирович Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть. Так родилось поручение Президента о создании Национального центра "Россия". Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре "Россия" создан проект "Путешествие по России". Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — отметил Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации подчеркнул, что по поручению Президента, посещение экспозиций и мероприятий Национального центра бесплатно для всех желающих.

Новая экспозиция «Путешествие по России» объединяет историю, традиции и современные достижения всех федеральных округов. Гости увидят уникальные экспонаты и мультимедийные инсталляции, которые рассказывают о природном, культурном и историческом многообразии страны, демонстрируют ее главные достижения в области науки и технологий. Особое внимание уделено интерактивным элементам: использование современных VR-технологий обеспечивают эффект полного погружения в содержание экспозиций и уникальную атмосферу каждого федерального округа.

Первую часть проекта «Путешествие по России» составляют Гастрономические ряды, где гости Национального центра могут попробовать традиционные и новаторские блюда со всей страны. Они представлены в четырех тематических зонах — Восток, Север, Запад и Юг. Посетителей ждут кулинарные шоу, тематические фестивали, мастер-классы «Учим кулинарный язык России» и насыщенная культурная программа. Для самых маленьких гостей предусмотрена детская комната.

Выставочное пространство завершает цифровая «Зона сердца», где каждый посетитель сможет оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории Национального центра «Россия».

Выставка «Путешествие по России» рассчитана на представителей всех возрастов. Экспозиции открыты для свободного посещения с 5 марта. Вход на площадку бесплатный в порядке живой очереди или в составе экскурсионных групп, которые формируются по предварительной регистрации на сайте RUSSIA.RU или на главной информационной стойке Национального центра.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»