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«Война и мир», «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Анна Каренина», «Сто лет одиночества», «Человек-невидимка», «Гранатовый браслет» – все это не просто названия для читающего человека. За обложками книг скрываются огромные, таинственные миры, которые ждут своего открытия. В нашей стране стартует новый проект "Читаем всей Россией".

Принять участие может любой школьник, учитель или родитель.



Все, что для этого нужно: записать небольшое видео, где вы читаете отрывок из своей любимой книги, разместить видео на своей странице ВК. Рассказать, кто автор книги и ее краткий сюжет, но без спойлеров. И, конечно, проставить хэштеги проекта: #ЧитаемвсейРоссией #ФКРзачтением #ЧитаемШколой #ЧитающаяШкола.



25 мая будет определена самая читающая школа страны (300 и более участников), и школы – амбассадоры чтения. Но главная цель проекта – поделиться своей любовью к чтению и помочь другим проникнуться этим увлечением на всю жизнь.

Фото: ru.freepik.com