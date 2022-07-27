В наш регион с рабочим визитом прибыл Антон Яремчук

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Сегодня в наш регион с рабочим визитом прибыл генеральный директор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Антон Яремчук.

Прямо сейчас в Правительстве Самарской области проходит совещание, посвященное всесторонней поддержке проекта «Социальный координатор». В нем принимает участие министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.



Данному визиту предшествовало заключение 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме трехстороннего соглашения между Правительством Самарской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор» для оказания помощи гражданам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Документ подписан Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой и руководителем некоммерческой организации Антоном Яремчуком.



«Надеюсь, что благодаря этому проекту межведомственные границы станут прозрачными для конкретного человека, проживающего на территории Самарской области, – отметил губернатор. – Мы с удовольствием берем те наработки, которые есть в АСИ. Это залог опережающего развития нашего региона».



Отметим, что Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор». В рамках этого проекта в регионе создана мультидисциплинарная команда, в которую входят представители различных сфер: здравоохранения, образования, социальной защиты и труда.



Сегодняшняя встреча была нацелена на организацию взаимодействия органов госвласти, общественных объединений, благотворительных фондов, а также выработка предложений по развитию проекта в регионе. Среди ключевых направлений деятельности «Социального координатора» - медицинская помощь, уход на дому, содействие в трудоустройстве и получении образования, а также создание доступной среды для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Обратиться к координаторам смогут граждане с инвалидностью, тяжелобольные дети и взрослые, выпускники детских домов, родитель (опекун) ребенка с инвалидностью, ухаживающий за тяжелобольным человеком или человеком с инвалидностью. Вся поддержка оказывается бесплатно в формате «одного окна». Конечная цель - улучшить, а в каких-то случаях даже изменить систему так, чтобы она работала для человека, для удовлетворения его нужд и потребностей, интегрировать принцип «человекоцентричности» в деятельность органов власти.

Фото: департамент информационной политики СО