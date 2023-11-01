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В налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны

1 ноября 2023 10:48
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В налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны

В связи с переходом на новую ведомственную систему телефонной связи во всех налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны.

Общефедеральный бесплатный телефонный номер единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 продолжает работать в прежнем режиме, вне зависимости от места нахождения звонок бесплатный. Контакт-центр предоставляет информацию по самым разнообразным вопросам налогообложения: о сроках уплаты налогов и предоставления отчетности, льготах по имущественным налогам, порядке получения имущественных и социальных вычетов, возможностях электронных сервисов налоговой службы, графике работы инспекций и др.

При обращении в территориальные налоговые органы региона посредством телефонной связи необходимо использовать новый единый номер телефона +7 (846) 250-70-29 с последующим набором добавочных номеров должностных лиц.

Информация о контактах и добавочные номера размещены в региональном блоке официального сайта ФНС России в разделах «Контакты» и «Структурные подразделения УФНС России».

 

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