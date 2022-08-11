В начале сентября в Самарской области пройдет фестиваль национальных свадеб

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В период с 1 по 10 сентября 2022 года будут проходить итоговые мероприятия в рамках фестиваля национальных свадеб.

2022 год посвящен культурному наследию народов России. Соответствующий Указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

Ежегодно в сентябре управление ЗАГС Самарской области и ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» организуют яркое культурное событие - фестиваль национальных свадеб.

В фестивальные дни территориальными органами ЗАГС региона будут проводиться тематические торжественные государственные регистрации заключения брака и поздравления с юбилеями супружеской жизни с элементами этнокультурных свадебных традиций.

В 2021 году финальные фестивальные мероприятия состоялись также в первой декаде сентября во Дворце бракосочетания городского округа Самара управления ЗАГС и Дворце бракосочетания городского округа Тольятти управления ЗАГС, отделе ЗАГС Самарского района городского округа Самара управления ЗАГС, отделе ЗАГС городского округа Октябрьск управления ЗАГС. Всего участниками фестиваля тогда стали 46 пар молодоженов.

Свадебные традиции и обычаи народов России столь же разнообразны и прекрасны, как яркие краски осени. Они являются частью истории нашей многонациональной страны и всегда глубоко почитаются молодоженами. В эти дни в 2022 году пожелали зарегистрировать брак 1120 пар новобрачных.