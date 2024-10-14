В начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя

132

Благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября, в понедельник, рабочая неделя продлится всего четыре дня – с 5 по 8 ноября, напоминает РИА Новости.

На предшествующей неделе – с 28 октября по 2 ноября – россиянам предстоит работать шесть дней.

Согласно статье №153 Трудового кодекса РФ, за работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику положена двойная оплата. Либо вместо оплаты в двойном размере сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха.

День народного единства ежегодно отмечается в Российской Федерации 4 ноября.