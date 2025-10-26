В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ

136

Чтобы не стать жертвой розыгрыша с помощью ИИ, нужно проверять источник видео, использовать обратный поиск по фото и специальные сервисы, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там уточнили, что в последнее время создание дипфейков требует минимальных ресурсов: нейросети автоматически подгоняют выражения лица и голос под заданный текст, что делает видео достоверными. С помощью таких искусственных видео могут распространяться фейковые новости, заявления официальных лиц или даже призывы к мошенничеству.

Чтобы не попасться на уловку, ведомство советует научиться определять источник видео и обращать внимание на детали. Следует насторожиться, если на видео присутствуют неровные контуры лица, "дрожащие" тени, а также странные движения губ и глаз, запаздывает звук.

Кроме того, проверить достоверность видео можно с помощью сервисов Sensity AI, Reality Defender, Deepware, а также через обратный поиск в Яндекс или Google Images, пишет Смотрим.