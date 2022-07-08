В МВД предложили ввести в школах уроки езды на электросамокатах

133

В школьную программу необходимо включить занятия по обучению езде на электросамокатах, предложил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин, пишут "Известия".

При этом Митрошин уточнил, что такого рода вопросы должны решаться на государственном уровне.

«Если [разработать] соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет. Никаких сомнений в том, что это нужно, на самом деле нет», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Для включения в школьный курс уроков по пользованию электросамокатами нужно выделить дополнительные часы, отметил Митрошин.

«Обычно такие вещи происходят очень непросто, потому что если мы час отведем управлению электросамокатами, то вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — заметил он.

Собеседник радио «Комсомольская правда» напомнил, что в прошлом году была подготовлена лекция для средних образовательных школ по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности и соответствующая памятка.

Ранее, 30 июня, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в пресс-центре «Известий» анонсировал новые нормы пользования электросамокатами к концу 2022 года. По его словам, скорость таких средств становится агрессивной: фиксируется уже более 100 км/ч. При этом допустимой является скорость не более 25 км/ч, а в отдельных людных зонах действует ограничение в 15 км/ч.

28 июня в МВД России сообщили «Известиям», что в январе–мае 2022 года количество аварий с электросамокатами и другими подобными средствами передвижения выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем