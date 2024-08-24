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В музее села Августовка открылась экспозиция в честь основателя «Газпрома» Рэма Вяхирева

24 августа 2024 11:28
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23 августа исполнилось ровно 90 лет со дня рождения нашего земляка, уроженца села Большая Черниговка Куйбышевской области Рэма Вяхирева.

В пятницу, 23 августа 2024 года,  в  музее села Августовка  Большечерниговского района Самарской области открылась экспозиция, посвященная выдающемуся инженеру, одному из основателей газовой индустрии страны, первому руководителю АО «Газпром» Рэму Ивановичу Вяхиреву. 

 23 августа исполнилось ровно 90 лет со дня рождения нашего земляка, уроженца села Большая Черниговка Куйбышевской области Рэма Вяхирева. В честь этого события Русское газовое общество, компании «Газпром трансгаз самара» и «Газпром межрегионгаз и газораспределение Самара» организовали подготовку экспозиции, которая заняла постоянное место в одном из залов музея. 

Трудовая биография Рэма Вяхирева также началась в Самарской (Куйбышевской) области. Здесь он получил высшее образование, поступив на нефтяной факультет Куйбышевского индустриального института. Затем более 15 лет трудился в объединении «Куйбышевнефть». 

С  1971 года его профессиональный путь  связан со становлением и развитием важнейшей для современной России газовой отрасли: он работал сначала начальником управления объединения «Оренбурггаздобыча», директором  ПО «Оренбурггаздобыча», первым заместителем Министра газовой промышленности СССР. 

В 1992 году Вяхирев стал председателем правления концерна, а затем – Российского акционерного общества (РАО) «Газпром». Он, наряду с Виктором Степановичем Черномырдиным, является основателем компании «Газпром» как единого оператора по добыче и распределению природного газа.

В состав экспозиции вошли личные фото Рэма Ивановича, документы, отражающие  этапы его трудового пути, личное дело Вяхирева – студента Куйбышевского политехнического института   и другие экспонаты. 

В торжественном открытии нового отделения  музея  в Августовке приняли участие врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, глава муниципального района Большечерниговский Алексей Акимов. 

На связь с ними из одного из московских офисов «Газпрома» вышли представители «Русского газового общества». Приветственное слово от Дмитрия Анатольевича Медведева, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации,  зачитал помощник заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Михаил Иванович Тринога. 

«Рэм Иванович всегда был предан интересам Родины и добросовестно трудился во имя ее процветания. Его отличал высокий профессионализм, доскональное знание производственных процессов. Более 40 лет он вносил значимый вклад в создание уникальной системы добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов, которая до сих пор не знает аналогов в мире. В 90-е годы прошлого века, когда страна переживала непростой, драматичный период своей истории, сумел сберечь газовую отрасль для государства, построить одну из крупнейших компаний, которая является гарантом энергетической безопасности России и многих других стран мира», – говорится в обращении Дмитрия Медведева, советником которого в РАО «Газпром» трудился в начале 2000-х годов  Рэм Вяхирев. 

«Для меня огромная честь сегодня приветствовать вас на той земле, где ровно 90 лет назад родился Рэм Иванович Вяхирев. Это человек, заслуги которого невозможно переоценить, и сегодня все мы знаем и помним о колоссальном вкладе Рэма Ивановича в сохранение и развитие российской газовой промышленности. Он сохранил единую систему газоснабжения, которая сегодня служит основой экономического развития всей нашей Родины. 

Мы приветствуем вас из краеведческого музея, где совсем недавно была проведена реконструкция и сегодня открыта постоянная экспозиция, посвященная памяти Рэма Ивановича.. Эту экспозицию мы вместе с неравнодушными людьми будем расширять. Уверен, что работа  по сохранению памяти об этом выдающемся человеке здесь, на Самарской земле,  будет продолжена. Мы гордимся тем, что Рэм Иванович – наш земляк. Хочу пожелать всем работникам отрасли успехов и процветания, достижения всех производственных задач. Пусть знамя «Газпрома» будет все выше,  а всем нам желаю в полной мере соответствовать тем высоким планкам, которые задавал в работе Рэм Иванович Вяхирев», — подчеркнул,  обращаясь к собравшимся, Михаил Смирнов. 

«Уверен, что открытие экспозиции здесь, на родине Рэма Ивановича, станет важным ориентиром для подростков и молодежи в выборе профессионального и жизненного пути, примером того, какую замечательную жизнь можно прожить, имея целеустремленность, упорство и верность своему делу», — отметил в своем приветственном слове генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. 

 

Фото: Андрей Савельев / СОВА

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