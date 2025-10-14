Я нашел ошибку
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»

14 октября 2025 09:44
в Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»

17 октября (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений» (6+). Его проведет архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

На занятии будут созданы объемно-пространственные композиции из найденных, сфотографированных или замеченных деталей существующих или уже утраченных зданий Ленинского района. Участники соберут скульптуры и макеты из деталей, изготовленных из картона и пенокартона. Также гости могут принести собственные находки – засушенные растения, распечатки, найденные осколки, камушки и другие элементы. Они оживят композицию и добавят ей уникальности.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQgmtp

Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
14 октября 2025, 10:51
На лекции режиссер-документалист Даниил Сайко расскажет о проекте и работе над ним, покажет фрагменты фильма. Культура
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
13 октября 2025, 20:46
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе. Здравоохранение
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
13 октября 2025, 14:13
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских... Общество
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
