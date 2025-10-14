103

17 октября (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений» (6+). Его проведет архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

На занятии будут созданы объемно-пространственные композиции из найденных, сфотографированных или замеченных деталей существующих или уже утраченных зданий Ленинского района. Участники соберут скульптуры и макеты из деталей, изготовленных из картона и пенокартона. Также гости могут принести собственные находки – засушенные растения, распечатки, найденные осколки, камушки и другие элементы. Они оживят композицию и добавят ей уникальности.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.